Landa, argazkilaritza gastronomikoko lan onenaren sariaren bila

Erredakzioa

2010/01/18

Xabier Landa nafarra Gourmand sarietarako hautagai da, gastronomia literaturako Oscar sariak.

EGN argitaletxearen I love verdura (Xabier Landa nafarrak idatzia)&' || 'nbsp;liburua Munduko Gastronomia Liburuetarako Argazkilaritza saria eskuratzeko lan hautagaietako bat da (Gourmand sariak). Argitaletxeak agiri batean azaldu duenez, sari horiek gastronomia literaturako Oscar sariak bezalakoak dira eta "hitzekin sukaldean aritzen diren" argitalpenen artean erreferente dira.



2009an, Espainiako Gastronomia Argazkilaritza onenari saria eskuratu zuen eta beste 36 herrialderekin batera, Best in the World sarietarako hautagaitza lortu zuen. Lau finalistak aukeratzen dituzte hortik eta horietako bat I love verdura da.



Esan bezala, ''Best in the World'' sarirako hautagai da I&' || 'nbsp;love verdura. Irabazlea otsailaren 11n jakinaraziko dute, Parisen. 200 orrialde ditu liburuak, 100 errezeta berrirekin:&' || 'nbsp;10 barazki erabiltzen dituzte eta lau estilo ezberdinekin:&' || 'nbsp;tradizionala, berritzailea, pintxo formatuan eta umeentzako.