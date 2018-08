Jone Amezaga atxilotu du Ertzaintzak Gernikan

Ertzaintzak Jone Amezaga gaztea atxilotu du gaur goizean Gernika-Lumon. Amezagari, 2012ko Urriko Azken Asteleheneko azokan, ETAren aldeko pankarta bat jartzea leporatzen diote. Urte eta erdiko espetxe-zigorra ezarri zion Auzitegi Nazionalak. Gaztea epailearen esku utzi dute dagoeneko.

Ertzaintzak atxilotu ondoren, haren adierazpenak biltzen dituen bideo bat eskegi dute YouTuben. "Epaiketa politikoen aurka" eta "Euskal Herria aske izan dadin" lanean jarraitzeko deia egin du Jone Amezagak aipatu bideoan.



"Bideo hau ikusten ari bazarete, atxilotu nautela esan nahi du, baina ez pentsatu egindako lana alperrik izan danik. Zuek egin duzue posible nik egun hauek Gernikan libre bizi ahal izatea eta asteburu honetan Gernika libre izatea", adierazi du.



"Horregatik, konpromisoak batzen jarraitu behar dugu, epaiketa politikoen aurka eta herri hau libre izan dadin", amaitu du.

95 urteko emakume bat zaurituta

Bestalde, 95 urteko emakume bat zauritu da Ertzaintzaren operazioan, Herri Librea mugimenduak salatu duenez.

Lekukoek naiz.info atariari azaldu diotenez, emakumezkoa azokan zegoen, eta ertzainek lurrera bota dute. Ondorioz, zauriak ditu hanka batean, eta hainbat hezur hautsita esku batean.

