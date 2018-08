U-1ean non bozkatu azaltzen duen helbide berri bat zabaldu du Puigdemontek

Urriaren 1eko erreferendumean bozkatzeko hauteslekuen berri ematen duen webgune berri baten helbidea zabaldu du larunbat goiz honetan Carles Puigdemont Kataluniako presidenteak.

Hauteslekua kontsultatzeko helburuarekin joan den ostegunean martxan jarritako webgunea bertan behera uzteko agindua eman zuen Kataluniako Auzitegi Nagusiak. Dena dela, larunbat honetan erabilgarri dago oraindik.

Zehazki, hauteslekuen berri ematen duen webgunea “berehala lineatik kanpo uzteko eta edozein sarbide desaktibatzeko” agindua eman zuen atzo, ostirala, Kataluniako Auzitegi Nagusiak. Halaber, webgunea bertan behera uzteko beharreko "neurri teknikoak" hartzeko eskatu zion Guardia Zibilari.

"Zelaiari ezin zaizkio ateak jarri: urriaren 1ean botoa ematea non dagokizun aurkituko duzu webgune honetan", esan du Puigdemontek Twitter bidez zabaldutako mezu batean.

No es poden posar portes al camp: en aquesta web trobaràs el lloc on et correspon votar l'1 d'octubre https://t.co/XdvtLJ2ARt #1Oct