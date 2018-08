Tanke batetik mehatxu egin zion gizona ikertzeko eskatu du Puigdemontek

Tanke baten gainean mehatxu egin zion gizonaren inguruko “ikerketa” bat abiatzea eskatu dio Carles Puigdemont presidentak Mariano Rajoyren Gobernuari. Era berean, “barkamena” eskatu beharko lukeela esan dio Puigdemontek Espainiako Exekutiboari. Bideoa berehala zabaldu da sare sozialetan.

Bideoan, “Espainiaren arazoei konponbidea bilatzen” ari zaiola dio gizon batek murrikaz, eta “Puigdemonti ezusteko bat” emango diola, bitartean kamerarekin tankea enfokatzen du eta mehatxu egiten dio, baita Pablo Iglesias Podemoseko idazkari nagusiari ere: “Maitasun eta demokrazia hutseko 70 tona. Motosdun, hurrengoa zu zara, kabroia. Gora Espainia!”.

Espainiako Gobernuari gertakariak argitzeko eskatu dio Puigdemontek Twitter sare sozialean, ingelesez: “Espainiako soldadu batek tanke baten gainean mehatxu egin digu Pablo Iglesiasi eta niri. Europar Batasunean onartezina da. Espainiako Gobernuak barkamena eskatu eta ikerketa abiatu beharko luke”.

