PPren webguneko Marotoren curriculumean masterra ez den titulazio bat ageri da

Cristina Cifuentes Madrilgo erkidegoko presidentearen masterraren inguruko polemikaren ostean, Javier Marotoren curriculuma dago orain jomugan. Izan ere, PPren webguneko bere fitxan Kudeaketan eta Administrazio Publikoan masterra egin zuela ageri bada ere, Kudeaketa Publikorako Lidergo Programa bat da IESE negozio eskolan egin zuena, ez masterra.

PPko alderdiko sektoreko idazkariorde eta diputatu ere badenak bere Twitter kontuan ziurtatu duenez, Kudeaketa Publikorako Lidergo Programa bat egin zuen IESE negozio eskolan eta aurrez aurreko eskoletara joan zen, baina ez da master bat. Dena den, Diputatuen Kongresuko bere fitxak informazio zuzena jasotzen duela nabarmendu du.

Los estudios sí están cursados y de forma presencial. Lo que he aclarado es el nombre oficial, PLGP, no que no los haya cursado. Me gustaría que lo reflejarais en aras al #rigor. Gracias de antemano https://t.co/fFcInsWVpn