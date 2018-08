110.000 lagun baino gehiagok preso independisten askatasuna eskatu dute Bartzelonan

110.000 pertsona baino gehiago bildu dira Bartzelonan, Europa Press agentziak jakitera eman duenez, "Ez kartzela ez erbesterik, etxean nahi zaituztegu" lemapean egiten ari den manifestazioan. Mobilizazio horretan preso independisten askatasuna eta erbestera joan diren politikarien itzulera eskatzen ari dira.

Generalitateko presidentea, Quim Torra, Parlamenteko presidentea, Roger Torrent, Kataluniako Gobernuko kontseilariak eta ERC, PDeCAT eta CUP alderdietako kideak doaz manifestazioaren buruan Kataluniako preso politikoen familiakoekin batera.

Buruzagi subiranoak bakarrik utzi ez dituztenei eskerrak emanez txio bat idatzi du Carles Puigdemontek bere Twitter kontuan.

Un cop més, mobilitzats, dignes, serens per la llibertat. Gràcies per no haver-nos deixat mai sols. Gràcies per fer de la paraula, de la pau, dels drets fonamentals, les eines per construir la Catalunya de dones i homes lliures. https://t.co/KGnnNEj3yK