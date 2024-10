Elisa Mouliaa aktoreak Errejon salatu du polizia-etxean sexu-jazarpena egotzita

Kargu politiko guztien dimisioa eman du Sumerreko bozeramaile ohiak. Urteetako "nekearen" ostean "pertsonaiaren eta pertsonaren arteko kontraesanaren mugara" iritsi dela esan du, eta sare sozialetan bere aurka egindako akusazioak egiazkoak direla aitortu dio Mas Madridi.

Elisa Moulia aktorea, artxiboko irudi batean. Argazkia: Fash and Com Elisa Moulia aktorea, artxiboko irudi batean. Argazkia: Fash and Com