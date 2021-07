Interneteko etenaldi batek zerbitzurik gabe utzi ditu hainbat herrialdetako zenbait webgune

Interneteko itzalaldi batek jokoz kanpo utzi ditu ostegun honetan zenbait webgune. Arazoa Akamai zerbitzuaren akats bati egotzi diote, edukiak banatzeko sare bat (CDN). Besteak beste, Delta Air Lines, British Airways, FedEx, AT&T edo Mc Donald's enpresei eragin die mozketak.

New Yorken 12:50 inguruan (16:50 GMT), Akamaik bere sistemaren akatsa konpondu duela iragarri du, bere webgunean Edge DNS (Domain Name System) zerbitzuarekin arazo bat sortu dela esan eta gutxira.

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes.