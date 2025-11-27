Hemen da urteroko hitzordu handia Gasteizen: larunbatean dantza dezagun elkarrekin zahartze osasuntsuaren alde

2025ko elkartasun maratoia, zahartze osasuntsurako diru-bilketa - EITB Maratoia
Aurten ere, herritar guztiak bildu nahi ditu EITB Maratoiak Andre Maria Zuriaren plazan, ondo bizitako bizialdi luze baten alde. Azaroaren 29an, 19:30ean. Zuen zain izango gara!
Arabako hiriburuan jada tradizio bihurtuta, larunbat honetan, azaroak 29, egingo da 2025eko EITB Maratoiaren ekitaldi solidario handia Gasteizen. Josune Velez de Mendizabalek aurkeztuko du Andre Maria Zuriaren plazan, 19:30ean hasita, Bizi bedi bizipoza! lelopean.
Izan ere, zahartze osasuntsua da aurten aukeratutako kausa. Modu osasungarrian zahartzea desafioetako bat dugu gizarte eta osasun mailan; eta, horretarako, ezinbestekoa da zahartzaroaren alorrean ikertzen jarraitzea. Gizartearen transformazioa helburuetako bat izanik, EITBk gu guztion laguntza lortu nahi du.
Kasu honetan, Arabako gizarteari egindako deia da: bete dezagun Andre Maria Zuriaren plaza Niko Etxarten "Euskal rock n' roll" abestiaren erritmora, elkartasunezko twist erraldoi bat dantzatzeko. Dantza pausoak jakin edo ez, ez da arazorik egongo: taula gainean irakasle bat izango dugu, dantza-gidari lanetan. Garrantzitsuena, aurten ere, gu guztion bertsiorik onena sortzea da, eta gure elkartasun aletxoa jartzea EITB Maratoian.
Mugi gaitezen prebentzioaren eta ikerketaren alde, zahartze aktibo eta osasuntsu baten alde
