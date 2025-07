EITB TALDEA ALIANTZA EITB kolaboratzaile da, lehen aldiz, 60. urtemuga duen Donostiako Jazzaldian EITB Media Publikatuta: 2025/07/24 11:54 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2025/07/24 12:07 (UTC+2) Elkarlan bide berria dela medio, EITBk gune bat du Zurriolako terrazan eta bertan locker edo maleta-kontsigna jarri du. Hortik lortuko den dirua EITB Maratoira zuzenduko da. Jamie Cullumen kontzertua Kursaalen Whatsapp

Uztailaren 19tik 27ra ospatzen ari den Donostiako Jazzaldiari jarraipen estua egingo dio EITBk bere hedabideetan. Bestalde, aurtengo kontzerturik nabarmenetako batzuk, 14 guztira, laster EITBn ikusteko aukera izango da:

Uztailak 19

Chillida Leku: Baskolombia

Uztailak 20

Chillida Leku: Marco Mezquida eta Iñaki Salvador: Dichosos tributos

Uztailak 23

Zurriolako hondartza: Jamie Cullum / The War & Treaty

Frigo Gunea: Piano Forte / Minyo Crusaders

FNAC Gunea: Pete Roth Trío, feat. Bill Bruford / Naissam Jalal: Landscapes of Eternity

Uztailak 24

Trinitate plaza: Steve Coleman & Five Elements / Kurt Elling & The Yellowjackets Celebrate The Music Of Weather Report

Uztailak 25

Trinitate plaza: Marc Ribot: Hurry Red Telephone /Dee Dee Bridgewater

Uztailak 26

Trinitate plaza: Kismet: Dave Holland & Chris Potter Quartet

Uztailak 27

Trinitate plaza: Chicuelo - Marco Mezquida: Del Alma