Argi eta soinuzko ikus-entzunezko show handia, Radio Vitoriaren 90 urteak errepasatzeko, gaur gauean
'Batzen gaituen ahotsa/La voz que nos une' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen errepaso bisual eta erakargarria egingo du irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak biltzen dituen eszenaratze batekin. GUAUn eta eitb.eus-en emango da.
Andre Maria Zuriaren Plazan egingo da ikuskizuna, 21:30ean
Radio Vitoriak bere 90. urteurrena entzule eta oro har jendartean ospatzeko ikus-entzunezko argi eta soinu ikuskizuna prestatu du ostegun honetarako. Ekitaldia Andre Maria Zuriaren plazan izango da gaueko 21:30etik aurrera. Maiatzerako zegoen hasiera batean hitzordua iragarrita, baina eguraldi txarra medio, azkenik irailean izango da.
Batzen gaituen ahotsa/ La voz que nos une izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen errepaso bisual eta erakargarria egingo du irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak biltzen dituen eszenaratze batekin. Zuzenean eskainiko da eitb.eus-en eta GUAU plataforman.
Horretarako bereziki diseinatutako jatorrizko ikuskizunaren agertoki nagusia San Migel elizako espazio ezberdinak izango dira. Fatxadaren gainean, balkoi artean eta eskaileretan egingo dira ikuskizunaren emanaldiak eta performancea. Bertan parte hartuko dute Iñaki Palacios musikariak eta bere bandak, Demode Quartet konpainiak, Amezti dantza taldeak eta DAB dantza konpainiak.
Ikuskizunaren aurretik, Arabako irratiak saio berezia egingo du San Migel elizako balkoi ondoan kokatuko den set berezitik, Pilar Ruiz de Larreak eta Unai Ugartek gidatuta. Bertan bi solas-mahai izango dituzte eta ondoren ikuskizuna eskainiko dute zuzenean, plazara etorri ezin duten entzuleek ere ospakizunarekin gozatu dezaten.
Lehen solasaldian, Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusiak, Ramiro González Arabako ahaldun nagusiak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak hartuko dute parte. Hedabideen artean irratiak duen garrantziaz eta EITBk Araban egiten duen lanaz mintzatuko dira, besteak beste. Bigarrengoan, arabar gizarteko hainbat ordezkari izango dituzte mintzakide.
Ekitaldira batuko dira, halaber, erakundeetako ordezkariak; Arabako gizarte, kirol eta kultur munduko aurpegi ezagunak, eta 90 urte hauetan irratiko kolaboratzaile izandakoak.