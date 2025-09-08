EITB TALDEA
Operaren hilabetea izango da iraila ETB2n
Opera gizartera hurbiltzeko helburuz bultzatutako ekimen hau EITB eta ABAO Bilbao Operak egin dute elkarlanean. Igandero opera muntaia entzutetsuak izango dira ikusgai: "Don Pascuale" (irailak 7), "Anna Bolena" (irailak 14), "Rigoletto” (irailak 21) eta "La Boheme" (irailak 28).
"Don Pascuale" operaren irudia
Operaren hilabetea izango da iraila ETB2n. Lau titulu entzutetsu izango ditugu ikusgai, igandero, goizeko 09:30ean, ABAO Bilbao Opera eta EITBren elkarlanari esker. Bi erakundeak batzen dituen ikus-entzunezko proiektu handiaren emaitza da.
Lehenengo emankizuna igande honetan izango da, irailaren 7an eta "Don Pascuale" izango dugu ikusgai. Irailaren 14an "Anna Bolena" eskainiko da, irailaren 21ean "Rigoletto" eta 28an "La Boheme". Emanaldi hauek guztiek PRIMERAN streaming plataforman ere leihoa izango dute igandetik aurrera.
Emankizun hauek ABAO Bilbao Operako zuzendaritza artistikoko taldearen eta EITBko ekoizpen eta errealizazio taldearen arteko lankidetza dela medio gauzatu dira, Bilboko denboraldietan opera eta errezitaldi batzuen grabazioan orain arte egindako esperientzietan oinarrituta. Emanaldi berri honek indartu egiten du ABAO Bilbao Operak opera gizarte osora hurbiltzeko duen bokazioa. Halaber, EITBk kulturarekin eta kalitate handiko edukiak transmititzeko berrikuntza teknologikoen garapenarekin duen konpromisoa sendotuko du.
Atariko gisa, maiatzean ABAO Bilbao Operaren denboraldiari amaiera eman zion Verdiren "Otello" operaren emanaldia eskaini zuen ETBk, zuzenean, Bilboko Euskalduna Jauregitik.