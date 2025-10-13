EITB TALDEA
MIPCOM azoka
EITB, euskal ikus-entzunezkoen aterki Cannesen
Aurten ere, Basque.Audiovisual stand-a jarriko du EITBk MIPCOMen, eta aukera emango die euskal ekoiztetxeei kontaktuak landu eta negozio-aukera berriak aztertzeko. Euskal ikus-entzunezkoen nazioarteko proiekzioaren aldeko apustua sendotzen jarraitzen du EITBk.
EITB MIPCOM 2025
MIPCOM, ikus-entzunezko edukien munduko azokarik garrantzitsuena, urriaren 13tik 16ra egingo dute Cannesen. Azokak 110 herrialde baino gehiagoko profesionalak bilduko ditu. Iaz 13.800 bisitari izan zituen, 3.000tik gora erosle, ekoizle, banatzaile, OTT plataforma eta broadcasterrak barne.
Urtero, Cannesen aurkezten dituzte azken ekoizpenak eta bertan ezartzen da ikus-entzunezkoen agenda etorkizunari begira. EITBren eta euskal ekoiztetxeen ordezkaritza zabala izango da aurten ere; eta aurreko urteetan bezala, Basque.Audiovisual gunea jarriko du, euskal stand partekatua. Horrekin, aukera eman nahi die euskal produkzio-etxeei mundu osoko profesionalekinharremanak eta aliantzak ezarri eta negozio-aukera berriak aztertzeko. Abagune paregabea izango da euskal ikus-entzunezko ekoizpenaren kalitatea eta aniztasuna ezagutarazteko.
Espazioak frontoi bat simulatuko du, gizon eta emakume puntistekin. Bertan, euskal kirolaren eta ikus-entzunezko formatu berrien aldeko apustua erakutsiko du EITBk. Gainera, euskal ikus-entzunezkoaren formatu eta gidoidun ekoizpenen erakusleiho izango da.
EITBk euskal talentua eta ikus-entzunezko edukiak nazioartean sustatzearen alde egiten jarraitzen du. Ekimen honen bitartez aukera ematen die euskal ekoiztetxeei azokan erregistratu eta aterki stand-aren abantailez eta onurez baliatzeko.