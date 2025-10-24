EITB TALDEA
Urriaren 24an eta 25ean
Eusko Ikaskuntzaren "EzBerdinak Berdinak" biraren lehen bi emanaldiak, egunotan, EITBko Bilboko egoitzan
EITB
Kukai Dantza Taldearekin eta hainbat diziplinatako euskal sortzaileekin batera Euskal Herri osoan izango den biraren lehen bi emanaldiak EITBren Bilboko 5. platoan egingo dira, gaur eta bihra, 19:00etatik aurrera.
-
"Ezberdin Berdinak" ekimena. Argazkia: Eusko Ikaskuntza
EITB-ko Bilboko egoitzan abiatuko da Eusko Ikaskuntzak sustatutako "EzBerdin Berdinak" bira.
Dantza, musika, antzerkia eta lengoaia garaikideak uztartuz, "EzBerdin Berdinak" lanak mugimendua darabil euskal kulturaren historiaren, aniztasunaren eta transmisioaren metafora gisa. Esperientzia artistiko eta parte-hartzailea da, eta euskal identitate garaikideaz, euskarak eta kulturak gizarte anitz batean duten zereginaz pentsamendu kritikoa sustatzen du.
Pieza artistikoaz gozatzeaz gain, elkar eragin, adierazi, zalantzan jarri eta hausnarketa egiteko aukera izango dute bertaratutakoak. Komunitatea eraikitzera eta belaunaldien eta lurraldeen arteko elkarrizketara bideratutako gogoeta kolektibo bat irekiko da saioekin. Bizipen estetiko bat, beraz, parte hartzen dutenak emozionalki eta intelektualki tartekatzen dituena.
EITBrekin batera, beste hainbat erakunderen babesa du: Eusko Jaurlaritza; Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiak; Nafarroako Gobernua; Euskal Hirigune Elkargoa; Gasteizko, Bilboko, Donostiako eta Iruñeko udalak; eta LABORAL Kutxa.