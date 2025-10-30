EITB TALDEA
EITBren parte hartzea duten 'Gaua' eta 'Dekoratua' filmak, Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Astean
Paul Urkijoren lanaren estreinaldia izango da Euskal Herrian, Kursaal Jauregiko irekiera ekitaldian. Itxiera galan, berriz, EITBk babestutako euskal film labur onenaren saria emango du Iraide Muga PRIMERANeko arduradunak.
Paul Urkijo. "Gaua" filma
Urteko fantasiazko film onenen topagune izango den Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Astean egongo da EITB, urriaren 31tik azaroaren 7ra bitartean antolatutako ekimenak sustatuz eta horietako batzuetan parte hartuz.
Elkarlan bide hau dela medio, EITBren partaidetza duten bi ekoizpen proiektatuko dira zinema jaialdiaren barruan. Batetik, Paul Urkijoren Gaua izango da ikusgai irekiera ekitaldian, urriaren 31n, Donostiako Kursaalen. Sitgeseko aurkezpen arrakastatsuaren ostean, Euskal Herrian estreinatuko da gasteiztar zinemagilearen lana eta azaroaren 14an iritsiko da zinema aretoetara. Bestetik, Alberto Vazquezek zuzendutako Dekoratua animazioko filma eskainiko da azaroaren 5ean, Antzoki Zaharrean.
Horrekin batera, EITBren babesa izango du azaroaren 4an Victoria Eugenia Antzokian egingo den euskal film laburren maratoiak. Zazpi lan aurkeztuko dira bertan eta horietako batek EITB Saria irabaziko du. Maria Barasagoiti EITBko Antena Eskubideen eta Koprodukzioen arduradunak eta Iraide Muga PRIMERANeko arduradunak osatu dute epaimahaia, eta azaroaren 7ko Antzoki Zaharreko itxiera galan emango du golardoa Mugak.