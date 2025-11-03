EITB TALDEA
Radio Euskadi
"La Mecánica del Caracol" saioak 15. urteurrena ospatuko du EITBren egoitzan, ekitaldi zientifiko batekin
EITB
Eva Caballerok aurkeztuta, dibulgazioa izango du oinarri, azaroaren 4an, 18:30ean, Multibox aretoan. Zortzi kolaboratzailek hitzaldiak eskainiko dituzte, eta esperimentuak ere izango dira, zuzenean. GUAU plataforman jarraitu ahal izango da.
-
"La Mecánica del Caracol"
2010eko irailaren 6an emititu zen lehen aldiz Radio Euskadin "La Mecánica del Caracol", zientziaren, teknologiaren eta historiaren dibulgazio oinarri duen irratsaioa, Eva Caballerok zuzenduta eta aurkeztuta. 15 urte eta ia 3000 saio igaro dira ordutik eta, denbora honetan guztian, egunero emititzen den zientziari buruzko irratsaio bakarra izan da Estatu mailan: astelehenetik ostiralera, 21:05ean.
Jakintzaren dibulgazioaren eta egiazko informazioaren alde Radio Euskadik eta EITBk egindako apustua izan da, eta entzuleen eta hainbat arlotako profesionalen eta adituen erreferente bihurtu da, zerbitzu publiko gisa egindako lanari aitortza ere izan den horretan. Horren adierazgarri, urte hauetan guztietan Eva Caballerok irabazitako sariak "La Mecánica del Caracol" programan egindako lanagatik: Concha García Campoy Kazetaritza Zientifikoaren Saria (2023); Euskal Kazetaritzaren Saria, Ingurumen kategorian (2021); Roche Institutua Fundazioaren Doitasuneko Medikuntza Pertsonalizatuko Kazetaritza Saria (2019); Investén-isciii ikerketa taldearena (2019) eta Tecnalia Saria 2012an, irratiaren kategorian.
15. urteurrena behar bezala ospatzeko, dibulgazio zientifikoko ekitaldia antolatu du Radio Euskadik, astearte honetan, azaroak 4, 18:30ean, EITBren Bilboko egoitzako Multibox aretoan. Programako ohiko kolaboratzaileetako batzuek parte hartuko dute, eta zuzeneko esperimentuak ere izango dira. Ekitaldia streaming bidez jarraitu ahal izango da EITBren GUAU audio plataforman.
Hasiera-hasieratik, EHUko irakasleen, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko ikertzaileen, eta Aranzadi Zientzia Elkartea eta Eusko Ikaskuntza bezalako erakundeen laguntza izan du "La Mecánica del Caracol" saioak; eta, ospakizun berezi honetan ez dira faltako irratsaioan ohikoak diren ahotsetako asko: Raúl Ibáñez, EHUko irakasle eta Radio Euskadiko kolaboratzaile historikoa; Marta Macho, EHUko irakasle eta Kultura Zientifikoko Katedraren Mujeres con ciencia blogaren arduraduna; Aitor Bergara, EHUko irakasle eta EHU Quantum Centerreko zuzendaria; Juantxo Agirre, Aranzadi Zientzia Elkarteko idazkari nagusia; Elisa Sainz de Murieta, EHUko irakasle eta Basque Centre for Climate Change BC3ko ikertzailea; Arlaitz Carracedo, CIC Bioguneko ikertzailea; Amanda Sierra, Achucarro Neurozientzien Zentroko ikertzailea; eta Manu Hernández, Peñascal Fundazioko irakaslea. Ekitaldia bi esperimenturekin itxiko du Hernandezek berak.
"La Mecánica del Caracol" programan 10 urte baino gehiagoz kolaboratzaile izandako Juan Ignacio Perez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburua ere bertan egotea aurreikusita dago.
Publiko gisa parte hartu ahal izateko ezinbestekoa da izena ematea hemen.