EITB TALDEA
EITB 2030 Estrategia
Ikus-entzunezko sektore publikoan berrikuntza sustatzea helburu duen FORTAren jardunaldia, EITBren eskutik
EITB Media
EITBren Bilboko egoitzan egindako topaketan FORTA osatzen duten 12 erakunde publikoetako ordezkariak bildu dira. Ikus-entzuneko ekosistema digitalaren egungo eta etorkizuneko joerak zehaztu dituzte, euren arteko sinergiak baliatuz eta esperientziak partekatuz.
-
Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusiaren hitzaldia
Asteazken honetan, azaroak 26, FORTAren Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko Batzordearen Jardunaldi Presentziala egin da EITBren Bilboko egoitzan. EITB dugu, gaur egun, batzorde honetako burua, eta berak antolatu du ikus-entzunezko ekosistema digitalarentzat estrategikoa den hitzordua. Helburua izan da egungo joerak eta etorriko direnak zehaztea, esperientziak elkar-trukatuz eta hedabide publikoen arteko sinergiak bultzatuz.
Telebista Autonomikoen Federazioa osatzen duten hamabi erakundeetako ordezkariak bildu dituen jardunaldiak balioan jarriko du komunikazio-zerbitzu publikoen bokazio eraldatzailea, eta, bereziki, FORTAren Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko Batzordearen buruzagitzan EITB egiten ari den lana.
Topaketak goi mailako hizlariak izan ditu, adimen artifiziala, datuak, argitalpen berrikuntza eta belaunaldi berriko SEOa ardatz hartuta. Horien artean egon da Jon Telletxea EITBren Data, AA eta Berrikuntza zuzendaria eta Smartup, Vicomtech edo SunTzu erakundeetako adituak. 360 audientzien neurketa eta edukiak idazteko zein ekoizteko adimen artifiziala nola erabili azalduko dute, besteak beste.