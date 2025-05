EITB TALDEA Maiatzak 22 GEMA Europe Summit & Awards nazioarteko hitzordu handia ostegun honetan Euskadin, EITBren eskutik EITB Publikatuta: 2025/05/21 13:10 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2025/05/21 13:10 (UTC+2) Entretenimendu-marketinaren oscar sari gisa definitzen dituzte askok, eta aurten EITBk antolatzen du mundu mailako ekitaldi entzutetsu hau, GEMA (Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences) akademiarekin lankidetzan. Donostiako Tabakaleran izango dira hitzaldiak eta sari banaketa. GEMA Europe Summit & Awards Whatsapp

Nazioarteko ikus-entzunezko sormen izen handiek hitzordua dute ostegun honetan Euskadin, EITBren eskutik. Izan ere, Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences erakundeak (GEMA) eta EITBk GEMA Europe Entertainment Marketing + Creative Summit 2025 ekimen handia egingo duten maiatzaren 22an, Donostiako Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroan. Bezperan, gainera, harrera ofiziala egingo da Donostiako udaletxean. Eneko Goia alkateak, Unai Iparragirre ETBko zuzendariak eta Stacey Lacotera GEMAko presidenteak parte hartuko dute, 18:00etatik aurrera.

Erreferentziazko nazioarteko ekitaldi honen xedea berrikuntza piztea, sormena bultzatzea eta entretenimenduko marketineko liderren arteko lotura estrategikoak sustatzea da. Bi bloketan banatuko da osteguneko jardunaldia: hitzaldiak 09:30etik 17:45era; eta Gema Awards sari entzutetsuen banaketa ekitaldia, 19:30ean. Patio aretoan izango dira hitzordu guztiak.

Evan Shapiroren hitzaldiarekin hasiko da jardunaldia, Entertainment marketing uncharted: a strategic deep dive izeneko solasaldiarekin.

YouTuben oinarritutako saio bat ere izango dugu, Marion Ranchet (Streaming Made Easy), Pilar Sanchez (YouTube), Blanca Rabena (2btube) eta Graham Haigh (Zoo 55, ITV Studios) adituekin.

Biltzarra Seb Lester artistari egingo zaion GEMA Master of Craft aitorpenarekin bukatuko da. Lesterrek, gainera, Designing for the Stars aurkeztuko du, NASAren misio espazial baterako logoa sortzeari buruzko hitzaldia.

Jardunaldia amaitzeko, GEMA Awards Europe 2025 sariak banatuko dira, Europa mailan telebista eta streaming marketinean berritzaileenak saritzeko. Nerea Reparazek aurkeztuko du ekitaldia, 19:30etik aurrera.