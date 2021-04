2021/04/21 06:24 Albisteak Nobedadea Twenty One Pilotsek maiatzaren 21ean kaleratuko du disko berria I.U. | Gaztea Bikote estatubatuarraren proiektu berriak "Scaled And Icy" du izena, eta "Shy Away" bideoklipa estreinatu du, aurrerapen gisa. Orria entzun Orria entzun

Twenty One Pilots bikote estatubatuarrak estudioko seigarren diskoa kaleratuko du maiatzaren 21ean: Scaled and Icy. Tyler Joseph taldekideak sortu eta ekoitzi du proiektua etxean, konfinamendu garaian.

"Shy Away" bideoklipa estreinatu dute, aurrerapen gisa.

Honako hau da diskoaren abesti zerrenda:

"Good Day"

"Choker"

"Shy Away"

"The Outside"

"Saturday"

"Never Take It"

"Mulberry Street"

"Formidable"

"Bounce Man"

"No Chances"

"Redecorate"