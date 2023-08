Rosalía eta Rauw, Barbie fenomenoa eta abuztua informatuta hasteko behar dituzun berriak

Udako albisteetako batekin esnatu ginen iragan astean: Rosalía eta Rauw Alejandro artistek euren arteko harremana hautsi dute, hiru urtez elkarrekin egon ostean. Prentsa arrosak iragarri eta ordu gutxira, Rauw Alejandrok berak konfirmatu zuen berria, Instagram bitartez.

Albisteak bi musikarien zaleak erabat aztoratu zituen, eta hausturaren zergatien inguruko hipotesi bakarrak hartu zuen aurrea: hainbat iturriren arabera, puertorricar artistak beste emakume batekin izandako erlazioak eragin omen du bien arteko harremana etetea.

Rauw Alejandrok gezurtatu egin du bere sare sozialen bidez, eta Rosalíak adierazpen bakarra egin du horren inguruan: "Raul maite, errespetatu eta asko miresten dut. Ez egin jaramonik pelikulei, guk badakigu zer bizi izan dugun. Une hau zaila izaten ari da, beraz, eskerrik asko ulertu eta errespetatzen duzuenoi".

'Barbie'k mundua arrosaz jantzi du

Greta Gerwigek zuzendutako filmak eskuratutako errekor materialez gain (astebetean 256,6 milioi dolar bildu ditu AEBn, eta emakume batek zuzendutako film ikusiena izan da karteldegietan eman duen lehen asteburuan), historiako panpinik ezagunenaren zintak iraultza txikia eragin du sare sozialetan zein "mundu errealean".

Orain arte superheroien sagekin lotutako fenomenoa gertatu da Warner Brosen produkzioarekin. Estreinatu aurreko kanpaina sonatuaren atzetik, publikoak lehen minututik erantzun du, zinema-aretoak arrosaz jantzita. Sare sozialetan ere sekulakoa izan da oihartzuna, eta 'Barbie'n agertzen diren abesti, eszena eta gidoiko esaldiek TikTok, Twitter eta Instagrameko feedak bete dituzte astebetean.

Musika oso garrantzia izan da 'Barbie'ren arrakastan. Bada, nazioarteko puntako artistek osatu dute pelikularen soinu banda.

Besteak beste, Billie Eilish, Lizzo, Dua Lipa, Charli XCX, Ava Max, Haim, Nicki Minaj eta Ice Spice artisten abestiak entzun daitezke bertan.

Ildo ideologikoari dagokionez, feminismoa, patriarkatua, maskulinitatea eta kapitalismoa hizpide, eztabaida ugari piztu ditu filmaren estreinaldiak. Izan ere, Barbie (Margot Robbie) eta Ken (Ryan Gosling) protagonistek kontakizunean zehar dituzten rol aldaketek emakume edo gizon bezala gizarteratuak izatearen arteko arrakala utzi du agerian.

I think most of the baffled ppl outside are being very intense with their hate because it left an uncomfortable question that is: What are men without the patriachy?

Women had spend devades trying to figure out what we are or what we are trying to bewhile men refuse the question https://t.co/o5eL17SVnZ