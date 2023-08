Asteko berriak: Taylor Swiften ‘1989’ diskoaren berrargitalpena eta MTV VMA sarien izendapenak

Taylor Swift artistak '1989' diskoaren berrargitalpena grabatu duela iragarri du Los Angelesen eman berri duen azken kontzertuan (The Eras Tour biraren baitan AEBn emandako azken zuzenekoa izan da).

Urriaren 27an entzungo dugu '1989 (Taylor's Version)', artistak berak sare sozialetan iragarri duenez. Mezu berean, hainbat aitortza egin ditu Swiftek; tartean, '1989' diskoak bere bizitza hainbat modutan eraldatu zuela eta egindako berrargitalpen kutunena duela.

Surprise!! 1989 (Taylor’s Version) is on its way to you ¿! The 1989 album changed my life in countless ways, and it fills me with such excitement to announce that my version of it will be out October 27th. To be perfectly honest, this is my most FAVORITE re-record I’ve ever done… pic.twitter.com/JFYOWhBxhj