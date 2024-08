Sareetan ikusia: Rosalíaren zuzenekoa eta Charli XCXen urtebetetze festa

Björkekin ateratako "Oral" izeneko azken kaleratzetik bederatzi hilabete igaro diren honetan, Rosalíak abesti berri baten zati bat erakutsi die zaleei, Instagrameko zuzeneko batean.

Erakutsitakoak trap eta reggaetoi kutsua du hasieran, eta hyperpoparen bidetik ekiten dio kantak aurrera egin ahala. Segundo batzuk igarota, abestia gelditu eta "nahikoa da, hau preview bat baino ez da, hau da gaur erakutsi dezakegun guztia" esan du.

Charli XCXen festa, 'brat' estiloan

Aipatutakoa ez da Rosalíak asteon emandako berri bakarra. Izan ere, Charli XCXen urtebetetze festako gonbidatuetako bat izan da. Egin dion opariak erabiltzaileen arreta deitu du: zigarroz eta marihuanaz beteriko lora sorta ilun batekin agertu da.

rosalía gifting charli xcx a bouquet with cigs for her birthday. pic.twitter.com/0ZybbSxJfG

Britainiar musikariaren brat diskoa urteko kaleratzee goraipatuenetariko bat izan da, eta bertan parte hartu duten hainbat artista gonbidatu ditu bere hogeita hamabigarren urtebetetzera. Sare sozialetan biral bihurtu diren hainbat bideotan ikusi dugunez, Lorde, Billie Eilish, Tove Lo, Nelly Furtado eta Sabrina Carpenter musikariak ere izan dira Los Angelesen egindako festan.

charli xcx celebrating her 32nd birthday playing girl, so confusing with lorde and guess remix with billie eilish pic.twitter.com/fPzqtZxEJY