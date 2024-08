Olinpiar Jokoak, meme bidez: Sena ibaia, ezusteko garaipenak eta ospakizun bitxiak

Uztailaren 23an piztu zuten 2024ko Olinpiar Jokoen suontzia Parisen. Ordutik, garaipen eta porroten gainetik, txapelketak utzitako momentu biralekin txundituta gaude Gaztean. Horregatik, olinpiar jokoek utzitako meme eta bideo biral onenen zerrenda osatu dugu.

Kim Yeji, Hego Korear tiratzailea

Kirolariaren estiloak, arropak, jarrerak eta tiro egiteko erak sare sozialak erotu ditu. Internet konkistatzeaz gain, errekorra hautsi du 25 metroko modalitatean, eta urrea eskuratu.

The most "Main Character Energy" I've ever seen in my life. pic.twitter.com/ExuXVxB3VB

Diziplina berean, bigarren protagonista bat izan dugu: Yusuf Dikec turkiarra. Kim Yejirekin alderatuta, erdi biluzik atera da txapelketara. Inongo osagarri edo betaurreko berezirik gabe lortu du urrea. Gerora jakin denez, taldekide duen Sevval Ilayda Tarhan kirolariak ere modu berean egiten du tiro (betaurrekorik gabe eta eskua patrikan gordeta), baina emakumearen estiloak ez du inoren arreta piztu.

A new character in Olympics shooting has been unlocked...



First we had South Korea's Kim Yeji, now meet Turkish Olympic shooter Yusuf Dikec.



No special lenses, no ear defenders, just a hand in the pocket.#BBCOlympics #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/d8J90nOlIK