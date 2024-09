Publikatuta: 2024/09/12 12:17 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2024/09/12 12:22 (UTC+2) Gaztea Sariak MTVren VMA sariak: Taylor Swiften errekorra, emakumezko pop izarren gau handian B. F. | EITB Media Swiftek zazpi garaikur eraman ditu, Beyoncék zuen errekorra hautsita: VMA sari gehien eskuratu dituen emakumea da, 30 sarirekin. Orria entzun Orria entzun

New Yorkeko UBS Arenak MTVren VMA sariak hartu ditu bart. Taylor Swift izan da gaueko protagonista, zituen 12 izendapenetatik 7 sari lortu baititu. Urteko bideorik onenarena, urteko artistarena eta udako kantarena, galako saririk garrantzitsuenak, eraman ditu estatubatuar artistak.

Bi errekor hautsi ditu Swiftek: VMA gehien irabazi dituen emakumea da (Beyoncék zuen 27 sariko langa igaro du, 30era iritsita) eta saririk garrantzitsuena (urteko bideo onenarena) bost aldiz lortu duen lehen artista da.

¿| The most awarded artist in VMA history - Taylor Swift. pic.twitter.com/Og0ohzHHxl — Taylor Swift Updates ¿ (@swifferupdates) September 12, 2024

Poparen divekin jarraituta, Chappell Roanek eraman du artista berri onenaren garaikurra eta Sabrina Carpenterrek, ostera, urteko abestiarena ("Espresso"). Anittak ("Mil veces" abestiarekin) kanta latino onenaren VMA irabazi du eta Dua Lipak koreografia onenarena ("Houdini"ren dantzari esker).

Bestela, Eminem eta Megan Thee Stallionek bina sari eraman dituzte; hip-hop kanta onenarena eta efektu berezi onenena Eminemek ("Houdini"), eta arte zuzendaritza onenarena ("BOA") eta trending bideorik onanarena ("Mamushi") Meganek. Azken honek, gainera, sekulako ikuskizuna eskaini du, zuzenean.

Ohi bezala, zuzeneko emankizunek aho bete hortz utzi ditu mundu mailako ikus-entzuleak. Katy Perryk hegan egin du oholtza gainean, bere errepertorioko hiten bederatzi minutuko errepasoa eginez.

Chappel Roanek su eman dio eszenatokiari, "Good Luck Babe!" abesten zuen bitartean. Sabrina Carpenterrek, berriz, "Please Please Please", "Taste" eta "Espresso" abestu ditu taula gainean, azken hilabeteetan eskuratutako fandom erraldoiaren gozamenerako.