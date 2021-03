2021/03/30 10:22 B Aldea UNAI MADARIAGA Unai, 24 urteko harribitxi bilbotarra Musikaren munduan murgildu zen oso gazte zela, eta orain arte, ur azpian aritu da instrumentu ezberdinak probatzen, gitarra jotzen ikasi duen arte. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Julen Idigoras 13:58 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Unai Madariagarekin hitz egin dugu. Artista bilbotarrak bere lehenengo lana atera du, Eneko Ajangitzek ekoiztua: The Living And Dying Of A Man.