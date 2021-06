2021/06/16 09:47 B Aldea GARTXOT Nork ez du kantu hau ezagutzen? Entzun Gartxoten azken moldaketa B Aldean Astero bezala, Gartxotek abesti ezagunak moldatu dizkigu 'B Aldea'n. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Gartxot 17:00 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Israel Kamakawiwo'ole musikari hawaiiarraren "Somewhere Over The Rainbow" moldatu du.