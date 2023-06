Julenen ‘Bihotzera Giltza’, su txikian eta lagunartean sortutako estreinako EPa

Julen eibartar artistak Bihotzera Giltza EPa aurkeztu du "B Aldea"n.

Azken urteetan sortu eta gordetako lau abestik osatzen dute Julenen lehen albuma. Kaleratzean aske sentitu da artista, eta hainbat urtez gordetakoa askatzeak ematen duen lasaituaz gozatzen ari da orain.

Bere sinadura daraman arren, lan erabat kolektiboa izan da Bihotzera Giltza. Bada, lagunez inguratuta egin ditu diskoaren kontzeptu artistikoa (Maitane Campos argazkilariarekin), bideoklipak eta kudeaketari dagokion lana.

bihotzera giltza issss out!!! ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

no me lo creo... 2020an hasi zan hau dana sukaldatzen, baña u know covid, tfg, lanak... cositas queridas.

eskerrik asko bidelagun izan zarete guztioi, bihotzez. hartu eta gozatu.https://t.co/9drK1orrGc pic.twitter.com/hlvVPqhJZk