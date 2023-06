Baipasa Iradokitzailea zait Ylenia Benito: "Ez zaitezte 'pick me' neska edo emakumeak izan" EITB Media Publikatuta: 2023/06/20 11:37 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2023/06/20 11:37 (UTC+2) "Grey's anatomy" telesaileko eszena ezagun bati tiraka, erromantizatu izan ditugun eszenei feminismoaren begiekin begira jarri da Ylenia Benito. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Grey's Anatomy telesaileko eszena 15:36 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

"Pick me, choose me, love me" (aukera nazazu, hauta nazazu, maita nazazu) esan zion Meredith Greyk (Ellen Pompeo) Derek Shepherdi (Patrick Dempsey) "Grey's Anatomy" telesail ezagunaren lehen denboraldiko eszena ezagun batean. Erromantizismoaren ispilutik begiratu izan zaio horri eta horrelako eszenei, baina feminismoaren ikuspegira ekarri nahi izan du Ylenia Benitok "Baipasa" saiora, eta aldarri garbia egin du: "Ez zaitezte 'pick me' neska edo emakumeak izan".