2021/04/14 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan apirilaren 14an proposatutako kantak Proposamenak: Tim Burgess, Etxekalte + Habi, Dinosaur Jr., Abereh, Deep Sea Diver, Thad Cockrell, Piers Faccini, Courtney Barnett + Vagabond, Clap Your Hands Say Yeah eta Adia Victoria. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek apirilaren 14ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

TIM BURGESS - SWEETHEART MERCURY

ETXEKALTE, HABI - ARIMAK

DINOSAUR JR. - I RAN AWAY

NICK WATERHOUSE - MINOR TIME

ABEREH - JOAN ETORRIAN

DEEP SEA DIVER - IMPOSSIBLE WEIGHT

THAD COCKRELL - SWINGIN’

PIERS FACCINI - NO REPLY

COURTNEY BARNETT, VAGABON - DON’T DO IT

ETXEKALTE, HABI - DENBORAN

CLAP YOUR HANDS SAY YEAH - WHERE THEY PERFORM MIRACLES

ADIA VICTORIA - DIFFERENT KIND OF LOVE

JIMBO MATHUS, ANDREW BIRD - BELL WITCH

JIMBO MATHUS - DARK NIGHT OF THE SOUL

ANDREW BIRD - MANIFEST