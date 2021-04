2021/04/26 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan apirilaren 24an proposatutako kantak Proposamenak: Joana Serrat, Josh Homme, Weezer, Ezpalak, Tamar Aphek, Kira Skov+Bonnie Prince Billy, Mourn, Anansy Cissé, Idoia+Eñaut Elorrieta, Tom Sanders, Wolf Alice, Clio+Iggy Pop, I Like Trains. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Idoia Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Jon Basagurenek apirilaren 24ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

JOANA SERRAT - YOU’RE WITH ME EVERYWHERE I GO

JOSH HOMME - LAVATORY LIL

WEEZER - I NEED SOME OF THAT

EZPALAK - ZATOZ

TAMAR APHEK - CROSSBOW

KIRA SKOV, BONNIE PRINCE BILLY - SOME KIND OF LOVERS

MOURN - THIS FEELING IS DISGUSTING

ANANSY CISSÉ - FOUSSA FOUSSA

IDOIA, EÑAUT ELORRIETA - 25. ARTIKULUA

LITTLE BARRIE, MALCOLM CATTO - REST IN BLUE

TOM SANDERS - LITTLE HUMAN

WOLF ALICE - SMILE

CLIO, IGGY POP - L’APPARTEMENT

I LIKE TRAINS - THE TRUTH