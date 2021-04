2021/04/29 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan apirilaren 29an proposatutako kantak Proposamenak: Ezpalak, Maria Rivero, Lamiak, Idoia, Zea Mays, Blanquita Carraquela, Arri!, Aaron Frazer, Joana Serrat, Soma Cult, Joseba B. Lenoir, Cobra, Kira Skov, Josh Homme eta Testura. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek apirilaren 29ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

EZPALAK - ZATOZ

MARIA RIVERO - ARINA

LAMIAK - ESKERRAK

IDOIA - HITZETAN

ZEA MAYS - ILARA HILOBI

BLANQUITA CARRAQUELA - BOURGOGNE

ARRI! - TODOS/UNO

AARON FRAZER - CAN’T LEAVE IT ALONE

JOANA SERRAT - YOU’RE WITH ME EVERYWHERE I GO

SOMA CULT - WHAT’S WRONG WITH PEOPLE

JOSEBA B. LENOIR - GAUR ERE

COBRA - LEGARREKO KANPAIAK

KIRA SKOV, BONNIE PRINCE BILLY - SOME KIND OF LOVERS

JOSH HOMME - LAVATORY LIL

TESTURA - II