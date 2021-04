2021/04/28 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan apirilaren 28an proposatutako kantak Proposamenak: Julia Stone, Aaron GFrazer, Ezpalak, Kira Skov, Weezer, April March, St. Vincent, The Hoy Formidable, Sua, The Coral, Fenne Lily, Semsonic, Django Django, The Cribs eta Yung. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek apirilaren 28ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

JULIA STONE - FIRE IN ME

AARON FRAZER - BAD NEWS

EZPALAK - BANPIROAK

KIRA SKOV, METTE LINDBERG - DUSTY KATE

WEEZER - ALL MY FAVORITE SONGS

APRIL MARCH - ALLONS-Y

ST. VINCENT - THE MELTING OF THE SUN

THE JOY FORMIDABLE - INTO THE BLUE - SINGLE EDIT

SUA - ORDU BELTZAK

THE CORAL - VACANCY

FENNE LILY - SOLPSISM

SEMISONIC - YOU’RE NOT ALONE

DJANGO DJANGO - SPIRALS - EDIT

THE CRIBS - NEVER THOUGHT I’D FEEL AGAIN

YUNG - FRIENDS ON ICE