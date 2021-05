2021/05/19 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 19an proposatutako kantak Proposamenak: Abereh, Jesse Malin, Zahara, Rhye, Arima, Last Days Of April, Na Kozonga, Eneritz Furyak, Tristen, Kerobia, Gatom, Bala, Indigo Sparke eta The Black Keys. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Gatom Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Jon Basagurenek maiatzaren 18ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

ABEREH - HITZEN BILA

JESSE MALIN - THE WAY WE USED TO ROLL

ZAHARA - MERICHANE

RHYE - COME IN CLOSER

ARIMA - ORBAINAK

LAST DAYS OF APRIL - HAD ENOUGH

LAST DAYS OF APRIL - ASPIRINS AND ALCOHOL

NA KOZONGA - JUPITER & OKWESS

ENERITZ FURYAK - SINKROPREDAZIOA

TRISTEN - ATHENA

KEROBIA - TINA TXIKIA

GATOM - ZELAKO PENA

BALA - AGITAR

INDIGO SPARKE - COLOURBLIND

THE BLACK KEYS - DO THE ROMP