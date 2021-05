2021/05/25 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 25ean proposatutako kantak Proposamenak: Robert Finley, Zea Mays, The Piucturebooks + Dennis Lyxzen, Maria Arnal I Marcel Bages, Dawes + Mike Viola, Esanezin + Leire Berasaluze, Curtis Hardin, Juliana Hatfield eta Zahara. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Maria Arnal eta Marcel Bages Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Jon Basagurenek maiatzaren 25eko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

ROBERT FINLEY - MY STORY

ZEA MAYS - ZUK BORROKA HASI

THE PICTUREBOOKS, DENNIS LYXZEN - HERE’S TO THE MAGIC

MARIA ARNAL I MARCEL BAGES - FIERA DE MI

DAWES, MIKE VIOLA - WALLS

ESANEZIN, LEIRE BERASALUZE - ESAN EZIN

CURTIS HARDIN - HOPEFUL

JULIANA HATFIELD - MOUTHFUL OF BLOOD

RESYNATOR, MATT BERNINGER, RONBOY - ONLY A BROKEN HEART

NAP EYES - WHEN I COME AROUND

LOW CUT CONNIE - AMERICAN SKIN

ZAHARA - RAMONA

THE WEATHER STATION - TRIED TO TELL YOU

ADRIAN CROWLEY - NORTHBOUND STOWAWAY