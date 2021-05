2021/05/27 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 27an proposatutako kantak Proposamenak: Aguxtin Alkhat, Rafa Rueda, Mannequin Pussy, Ibl Bedi, Idoia, Etxekalte + Habi, Last days Of April, Anari, Liher, Abereh, The Gaslight Anthem, Mursego, Night Beats eta Amorante. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek maiatzaren 27ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

AGUXTIN ALKHAT - ERRE HITZA

RAFA RUEDA - FOTO ZAHARRAK

MANNEQUIN PUSSY - CONTROL

IBIL BEDI - LORERIK GABE

IDOIA - HITZETAN

ETXEKALTE, HABI - ARIMAK

LAST DAYS OF APRIL - ALONE

ANARI - EPILOGOA

LIHER - EZTI ETA ETSIZKO EGUNAK

ABEREH - JOAN-ETORRIAN

THE GASLIGHT ANTHEM - THE ‘59 SOUND

MURSEGO - THRILLER

NIGHT BEATS - TICKET

AMORANTE - BEHIN BATIAN

ROBERT FINLEY - COUNTRY BOY