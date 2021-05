2021/05/31 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 31n proposatutako kantak Proposamenak: Audience, Joana Serrat, The Record Company, Mogway, Gari, Night Beats, Rodeo, Maika Makovski, Cloud Nothings, Sleater Nikkey, Wild Pink eta Exnovios. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek maiatzaren 31ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

AUDIENCE - MENDARO FIDDLER

JOANA SERRAT - DEMONS

THE RECORD COMPANY - BALL AND CHAIN

MOGWAI - RITCHIE SACRAMENTO

GARI - MEMORIARENA

NIGHT BEATS - REVOLUTION

RODEO - PROMETHEO II

MAIKA MAKOVSKI - PURPOSE

CLOUD NOTHINGS - NOTHING WITHOUT YOU

SLEATER KINNEY - HIGH IN THE GRASS

AUDIENCE - MAUKA

WILD PINK - YOU CAN HAVE IT BACK

EXNOVIOS - LUZ ESPACIO TIEMPO