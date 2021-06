2021/06/01 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 1ean proposatutako kantak Proposamenak: The Record Company, Last Days Of April, Abereh, ELi Paperboy Reed, Marta Wainwright, Cloud Nothings, Idles, Gang f Four, Zea Mays, Blanketman, Hegazkin eta Matt Berninger. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Matt Berninger Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Jon Basagurenek ekainaren 1eko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

THE RECORD COMPANY - I WANNA GET HIGH



LASt DAYS OF APRIL - EVEN THE GOOD DAYS ARE BAD



ABEREH - MUNDU BASATIA DA HAU



ELI PAPERBOY REED - TO BE ALONE WITH YOU



MARTA WAINWRIGHT - LOVE WILL BE REBORN



CLOUD NOTHINGS - AM I SOMETHING



ALLIE CROW BUCKLEY - NOTHING SACRED



IDLES, GANG OF FOUR - DAMAGED GOODS



GANG OF FOUR - NATURAL’S NOT IN IT - 2021 REMASTER



ZEA MAYS - ZUK BORROKA HASI



BLANKETMAN - BEACH BODY



HEGAZKIN - IZAR EURITSUA



FLYTE - EVERYONE’S A WINNER

MATT BERNINGER - EUROPEAN SON