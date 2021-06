2021/06/07 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 7an proposatutako kantak Proposamenak: Night Beats, Joana Serrat, Modest Mouse, Abereh, The Wallflowers, Lord Huron, Counting Crows, UB40 + Kioko, The Beach Boys, The Dandy Warhols, Audience eta Manchester Orchestra. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Counting Crows taldea Bilbao BBK Liven 2015ean. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Jon Basagurenek ekainaren 7ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

NIGHT BEATS - HELL IN TEXAS

JOANA SERRAT - YOU’RE WITH ME EVERYWHERE I GO

MODEST MOUSE - WE ARE BETWEEN

ABEREH - MUNDU BASATIA DA HAU

THE WALLFLOWERS - ROOTS AND WINGS

LORD HURON - NOT DEAD YET

COUNTING CROWS - ELEVATOR BOOTS - SINGLE EDIT

UB40, KIOKO - YOU DON’T CALL ANYMORE

THE BEACH BOYS - BIG SUR

THE DANDY WARHOLS, GANG OF FOUR - WHAT WE ALL WANT

AUDIENCE - MAUKA

GRUFF RHYS - MAUSOLEUM OF MY FORMER SELF

MANCHESTER ORCHESTRA - KEEL TIMING

PERTURBATOR - DETHRONED UNDER A FUNERAL HAZE