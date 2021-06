2021/06/16 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 16an proposatutako kantak Proposamenak: Ruper Ordorika, Maria Rivero, Rodeo, Iker Martinez Eta Zaldi herrenak, Ziztada&Rlantz, Serge, POstal Kolekzionistak, Iheskide, Ibil Bedi, Audience eta Kokein. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek ekainaren 16ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

RUPER ORDORIKA - HAMAR NEGU

MARIA RIVERO - ARINA

RODEO - PROMETHEO I

IKER MARTINEZ ETA ZALDI HERRENAK - INGURATU ZINENEAN*

ZIZTADA & RLANTZ - LOREAREN ARANTZAK

SERGE - MALETA PREST

POSTAL KOLEKZIONISTAK - LEKUAK LEKU

IHESKIDE - TINKO GUREAN

IBIL BEDI - ESKERRAK BIDEARI

AUDIENCE - ALDE EGITEA

KOKEIN - ITZALAK

ABEREH - MUNDU BASATIA DA HAU

ADDAR - ARGI ALA ILUN

THE RIFF TRUCKERS - TEARS IN THE DUST