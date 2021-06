2021/06/17 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 17an proposatutako kantak Proposamenak: Shannon & The Clams, Audience, The The, Du Blonde, Karen Black Cass Mccombs, Sara Zozaya, Nancy, Songhoy Blues, Steady Holiday, Anari, Partner eta Niña Polaca. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek ekainaren 17ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

SHANNON & THE CLAMS - MIDNIGHT WINE

AUDIENCE - ALDE EGITEA

THE THE - I WANT TO BE U

DU BLONDE, SHIRLEY MANSON - MEDICATED

KAREN BLACK CASS MCCOMBS - I WISH I KNEW THE MAN I THOUGHT YOU WERE

SARA ZOZAYA - LILI

NANCY - 7FT TALL POST-SUICIDAL FEEL GOOD BLUES

SONGHOY BLUES - BADALA

BLACK PUMAS, LUCIUS - STRANGERS - FROM "LIFE IN A DAY"

STEADY HOLIDAY - LIVING LIFE

GUIDED BY VOICES - TRUST THEM NOW

ANARI - LAGUN IZOZTUA

PARTNER - HONEY

NIÑA POLACA - JOAQUIN PHOENIX

TINDERSTICKS - YOU'LL HAVE TO SCREAM LOUDER