2021/06/23 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 22an proposatutako kantak Proposamenak: Daniel Romano, The Hellacopters, Petti, Shannon & The Clams, Madeleine, Mike Cooley, Habia, The The, The Hold Steady, Sua, The Goon Sax, Nina Simone eta Big Thief. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek ekainaren 23ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

DANIEL ROMANO - FIRST YOKE - LIVE (FULLY PLUGGED IN DISKOTIK)

THE HELLACOPTERS - I'M IN THE BAND

PETTI - NOLA EZETZ

SHANNON & THE CLAMS - MIDNIGHT WINE

MADELEINE - GURE ETXEA

MIKE COOLEY - TORNADOES - LIVE

HABIA - GOIZEAN GOIZ JEIKIRIK

THE THE - SWEET BIRD OF TRUTH

THE HOLD STEADY - FAMILY FARM

SUA - ORDU BALTZAK

THE GOON SAX - PSYCHIC

AMYTHYST KIAH & HER CHEST OF GLASS - DEATH DON'T HAVE NO MERCY IN THIS LAND

NINA SIMONE - MONTREAUX BLUES - LIVE AT CASINO MONTREUX

BIG THIEF - NOT - LIVE AT THE BUNKER STUDIO