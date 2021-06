2021/06/28 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 28an proposatutako kantak Proposamenak: Lucy Dacus, The VAccines, Mikel Moreno, Rodrigo Amarante, Modest Mouse, Novedades Carminha, Amythyst Kiah & Her Chest Of Glass, LA Witch, Habia, The Hold Steady eta Afrika Bibang. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek ekainaren 28ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

LUCY DACUS - FIRST TIME

THE VACCINES - BACK IN LOVE CITY

MIKEL MORENO - ITSASLABARREAN

RODRIGO AMARANTE - MARÉ

MODEST MOUSE - THE SUN HASN'T LEFT

NOVEDADES CARMINHA - TIPICA CARA

AMYTHYST KIAH & HER CHEST OF GLASS - TROUBLE SO HARD*

L.A. WITCH - FIRE STARTER

HABIA - ANIMALIA

THE HOLD STEADY - HEAVY COVENANT

AFRIKA BIBANG - EMAKUMEAK

TROPICAL FUCK STORM - G.A.F.F. - EDIT

VERA HALL - TROUBLE SO HARD

MOBY - TROUBLE SO HARD