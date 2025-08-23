Eusko Label Liga: Orio
Ondarroako Bandera
Oriok ez du aurkaririk izan Ondarroan ere
I. G. | EITB
Aurtengo 12. bandera irabazi du Gipuzkoako traineruak, eta oraindik bideratuago utzi du liga garaipena 176 punturekin.
Orioko arraunlariak. Argazkia: EITB
Oriok irabazi du larunbat honetan jokatu den Eusko Label Ligako XLI. Ondarroako Bandera. Aurtengo 12. bandera irabazi du Gipuzkoako traineruak, eta oraindik bideratuago utzi du liga garaipena 176 punturekin.
Hasiera ohi baino parekatuagoa izan da ohorezko txandan. Oriok eta Zierbenak erritmo biziagoa eraman dute, baina lehen ziabogaren ostean Donostiarrak olatu ona harrapatu du buruan jartzeko. Hala ere, horrek ez du asko iraun, eta hirugarren ziabogarako Oriok aurreko estropadetan erakutsi duen nagusitasuna ezarri du, 19:49ko denborarekin. 10 segundoko abantaila atera dio bigarren izan den Zierbenari, 17 Donostiarrari eta 32 Urdaibairi.
Ondarroa izan da bere etxean gainditu beharreko lehen denbora ezarri duena, lehen txandan garaile irtenda 20:45 minutuko denborarekin. Haren atzetik heldu dira Cabo (+10), Ares (+19) eta Kaiku (+47).
Bigarren txandan, aldiz, Getaria izan da jaun eta jabe, Urdaibai gaindituz sailkapenean. Gipuzkoako trainerua nagusitu zen Ondarroan iazko estropadan, eta aurtengoan ere sorpresa eman nahi izan dute. Lehen ziabogatik agindu dute eta helmugaratzean abantaila zabala lortu dute aurkariekiko, 20:16ko denbora markatuz. Hondarribia 12 segundora heldu da, Lekittarra 30era eta San Juan 45era.
Ondarroako Banderao sailkapena.