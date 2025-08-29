Eusko Label Liga: Orio
Eusko Label
Orio Eusko Label Ligako txapeldun izan daiteke, bigarrenez, Galizian
Agentziak | EITB
Lau proba fala direnean, "San Nikolas" ontziak 27 puntu ateratzen dizkio bigarren sailkatua den Zierbenari. Asteburu honetan Galizian jokatuko diren estropadak, bestalde, zuzenean jarraitu ahal izango dira ETB1en eta eitb.eus-en.
-
Orioko trainerua Zarauzko estropadan Argazkia: Aitor Arrizabalaga | ACT
Orioko ontzi gipuzkoarrak, traineru denboraldian jaun eta jabe izan denak, matematikoki izan daiteke Eusko Label Ligako txapeldun, bigarrenez, asteburu honetan Galizian jokatuko diren estropadetan. Lau proba falta direnean, "San Nikolas" ontziak 27 puntu ateratzen baitizkio bigarren sailkatua den Zierbenari.
Oriotarrak Galiziatik ateratzen badira 24 puntuko aldearekin, bigarren titulua ospatu ahal izango dute, 2019an lortutakoaren ondoren; eta euren azken helburu nagusian zentratuko dira: Kontxako Bandera, irailaren 7an eta 14an jokatuko dena.
Iker Zabalaren koadrilaren kanpaina apartak, gainera, beste pizgarri batzuk izateko aukera ematen dio Orioko traineruari, hala nola iaz Urdaibaik ezarritako garaipen (14) eta puntuazio (227) errekorrak haustea. Oriok, oraingoz, 12 garaipen lortu ditu, eta 234 puntuko muga lor dezake.
Galiziako bi estropaden beste interes puntua jaitsieraren behin betiko amaiera eta mailari eusteko playoffa izango dira. Joan den asteburuan 'Bizkaitarra' k utzitako lau puntuak gorabehera, Kaikuren porrot batek bakarrik eragotziko luke Boirokoen jaitsiera, bederatzi puntuko desabantaila baitute (40tik 31ra), ia gaindiezina bi probatan bakarrik.
Posizio horiek baieztatuz gero, Cabok, lehiaketako klasikoetako batek, traineru maila gorena utziko luke 12 urteren ondoren, eta Sestaokoek Santurtzi, Arkote, Chapela eta Tiranekin jokatuko lukete mailari eustea irailaren 20an eta 21ean, Bermeon eta Portugaleten.