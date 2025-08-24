Euskotren Liga
Euskotren eta Eusko Label Liga
Zierbena eta Tolosaldea gailendu dira Getariako Ikurrinan
L. U. | EITB
Zierbena eta Tolosaldea izan dira garaile Getariako uretan, baina ikurrina irabazteaz gain, galipoak piztu egin dira Kontxaren atarian. Donostia Arraun Lagunak txapeldunak, berriz, Euskotren Liga eskuratu du hirugarren urtez segidan, laugarrenez bere historian.
-
Tolosaldeak irabazi du Getariako ikurrina Argazkia: EITB
Tolosaldea, emakumezkoetan, eta Zierbena, gizonezkoetan, nagusitu dira igande honetan Getariako uretan jokatu diren Euskotren Ligako eta Eusko Label Ligako Getariako Ikurrinan, hurrenez hurren. Donostia Arraun Lagunak txapeldunak, berriz, Euskotren Liga eskuratu du hirugarren urtez segidan, laugarrenez bere historian. Hondarribia, bere aldetik, zuzenean jaitsiko da ETE Ligara.
Bestalde, Kontxaren atarian, Zierbena piztu egin da Getariako uretan.
Euskotren Liga
Getarian lehiatu diren lehenak Astillero, Donostiarra, Hibaika eta Hondarribia izan dira. Hibaikak aurretik egin du lehen ziaboga, 2 segundoko aldea lortu eta gainerako traineruak atzean utzita. Bigarren luzean, Hibaikak abantaila handitu du, eta 11 minutuko denborarekin bukatu du lana. Donostiarra izan da bigarren, 3 segundora; Hondarribia hirugarren, 5era, eta Astillero laugarren, 6ra.
Bestalde, lehenengo txandan, Donostiarrak eta Hondarribiak borroka latza izan dute, biek ala biek ETE ligara zuzenean jaisteko aukera baitzuten, eta, ondorioz, tentsio handiko estropada izan da. Azkenean, Hondarribia hirugarren iritsi da helmugara, eta, ondorioz, Ama Guadalupekoa izango da mailaz jaitsiko dena.
Ohorezko txandan, Arraun Lagunak, Tolosaldea, Orio eta Zumaia aritu dira. Lehia oso estua izan da lehen luzean, eta ziaboga denbora berean egin dute Arraun Lagunakek eta Tolosaldeak, 5 minutu eta 20 segundoko denborarekin. Maniobraren ostean, Arraun Lagunaken eta Tolosaldearen arteko borroka latza izan da, olatu bakar batek erabakitzeko modukoa.
Azkenean, Tolosaldearentzat izan da Getariako Ikurrina; 10 minutu eta 39 segundo behar izan ditu lana amaitzeko. Arraun Lagunak (+02:48), Orio (+09:96) eta Zumaia (+17:79) sailkatu dira ondoren.
Getariako Ikurrinaren sailkapena
Bestalde, Donostia Arraun Lagunakentzat izan da, hirugarren urtez segidan, laugarrenez bere historian, Euskotren Liga.
Euskotren Ligako sailkapen nagusia
Eusko Label Liga
Oriotarrek ahultasunak erakutsi dituzte, pronostiko guztien aurka, eta indartsu hasi diren arren, Zierbena izan da berehala ohorezko txandako liderra, oso proba irekian.
Zierbena hiru segundoko abantailarekin atera da azken ziabogatik, azken luzearen ataritik, eta bizkaitarrek, konfiantza osoz eta erritmo nabarmenarekin, Orioren erresistentzia menderatzen amaitu dute.
Beste borroka Zierbena ohorezko txandako liderraren eta Getariaren artean zegoen, sekulako denbora egin baitu etxeko ontziak. Azken 200 metroetan, galipoek gogor egin behar izan dute arraun anfitrioiaren denbora hobetzeko. Esprintean aritu dira, eta bi segundoko aldea bakarrik aterata irabazi du Zierbenak ikurrina.
Bestalde, gizonezkoen lehen txandan, Ligako sailkapen nagusiko azken lau sailkatuak lehian jarri dituen txandan, Ares eta Cabo Galiziako kluben arteko lehia izan da, eta lehenengoa izan da berriro ere garaile.
Getariako Ikurrinako sailkapena
Eusko Label Ligako sailkapen nagusia