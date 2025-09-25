Hondarribia
ETE Liga
Osertz Aldaik Hondarribiko emakumezkoen arraun taldea entrenatuko du
Hamar urtez Lekittarraren prestatzaile gisa lan egin ostean, etxera itzuliko da Aldai, aurten maila galdu duen emakumezkoen trainerua gidatzera.
Osertz Aldai, Hondarribiko entrenatzailea
Osertz Aldai izango da Hondarribiko emakumezkoen arraun-taldearen entrenatzailea aurrerantzean; beraz, Iker Cortes ordezkatuko du zeregin horretan.
Aldaik aste honetan jakinarazi zuen Lekittarra utziko duela, hamar urteko ibilbidea eta gero. Lekeitioko taldea Eusko Label Ligara igotzea lortu zuen gipuzkoarrak, baita Kontxako Banderan lehiatzeko txartela ere aurten, 26 urteren ostean.
Orain, Hondarribiko emakumezkoen taldea Euskotren Ligara eramateko erronkari aurre egin beharko dio, ETE Ligan lehiatuko baita, aurten maila galdu ondoren.
¿¿ Osertz Alday Eizaguirre Hondarribiko emakumezkoen traineruaren entrenatzaile berria da. Ongi etorri berriro etxera, Osertz! ¿— Hondarribiarraun (@HondarribiaAE) September 24, 2025
¿¿ Osertz Alday Eizaguirre es el nuevo entrenador de la trainera femenina de Hondarribia. ¡Bienvenido de nuevo a casa, Osertz! ¿ pic.twitter.com/xCBcH9abd6