Arrauna
Zarauzko Ikurrina
Oriok bideratuta utzi du Zarauzko Ikurrina, hasieran sufritu badu ere
G. P. A. | EITB Media
Orio izan da nagusi Zarauzko Ikurrinaren lehen jardunaldian, eta 12 segundoko tartea atera die bigarren eta hirugarren tokian bukatu duten Urdaibairi eta Zierbenari.
Oriok bideratuta utzi du Zarauzko Ikurrina, lehen jardunaldia nagusitasunez irabazita. San Nikolas ontziak 20 minutu eta bi segundo behar izan ditu lanak bukatzeko, eta 12 segundoko tartea atera die bigarren eta hirugarren izan diren Urdaibairi eta Zierbenari, hurrenez hurren. Horrenbestez, abantaila politarekin abiatuko du igandeko saio erabakigarria.
Estropada gorabeheratsua eta ederra ikusi dugu larunbat honetan Zarauzko uretan. Ohorezko txandan, Zierbena ausardia handiz abiatu da, egurra emateko gogoz, eta berea izan da ekimena lehen hamar minutuetan. Haren atzetik joan dira, hurrenez hurren, Donostiarra, Orio eta Urdaibai.
Hirugarren luzeko bigarren zatian, baina, Orio galipoen parean jarri da lehen aldiz, eta azken maniobraren ostean, hiruzpalau segundoko tartea ireki du Gorka Aranberrik zuzendutako kuadrillak.
Ohi bezala, indarrak ondo neurtu ditu Oriok, eta azken luzean erritmoa areagotu du, aurkariak behin betiko atzean utzita, estropada irabazteko.
Urdaibairen bukaera ere bikaina izan da, atzetik aurrera eginda, bigarren tokian sailkatu baita, 12 segundora. Zierbena, azkenean, hirugarren izan da, Bou Bizkaia-rekin batera helmugaratuta.
Donostiarrak, berriz, bosgarren postuan amaitu du, bigarren txandan aritu den Getariak denbora hobea egin baitu. Horrela, bada, Esperantza trainerua ohorezko txandan lehiatuko da igandeko estropadan.
Gaurko emaitzak kontuan hartuta, Oriok eskura dauka Eusko Label Ligako titulua, 27 puntu ateratzen baitizkio jada Zierbenari. Bestalde, Cabok mirari bat beharko luke mailaz ez jaisteko, eta ia ziurtzat eman daiteke Kaikuk jokatuko duela elitean segitzeko play-offa.
Zarauzko Ikurrinaren lehen jardunaldiko sailkapena.
Eusko Label Ligako sailkapen nagusia.