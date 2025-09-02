Arrauna
130. edizioa
44 traineru lehian, Kontxako Banderan
AGENTZIAK | EITB MEDIA
Irailaren 3an eta 4an jokatuko dituzte sailkapen-probak. Horietan erabakiko dira iraileko lehen bi asteburuetan Donostian arraun egingo duten 16 taldeak.
2024ko Kontxako Banderako artxiboko irudia. EFE
44 traineruk neurtuko dituzte indarrak 2025eko Kontxako Banderan, 22 talde emakumezkoetan eta beste hainbeste, gizonezkoetan. Bi kategoriak parekideak dira, bai talde-kopuruan zein sarietan.
Sailkapen-estropadak irailaren 3an eta 4an izango dira. Hor jakingo dugu iraileko lehen bi asteburuetan Donostian, estatuko proba preziatuena eta sari handiena eskaintzen duena irabazteko lehian parte hartuko duten 16 taldeak zeintzuk izango diren.
Kontxako Banderaren estatutuetan ezarritakoaren arabera, Donostiarra (gizonezkoetan) eta Arraun Lagunak (emakumezkoetan) zuzenean sailkatuta daudenez, 14 geratzen dira zehazteke. Aurtengo edizioaren (130.a) nobedade nagusia patroi onenaren saria izango da.
Sailkatze-estropadak, asteazkenean eta ostegunean, eitb.eus-en eta ETB1en izango dira ikusgai, zuzenean, 17:45etik aurrera.
Sailkatze-estropadetan parte hartuko duten emakumezkoen taldeak:
A Taldea
Astillero
Chapela
Hibaika
Hondarribia
Donostiarra
Orio
Tiran
San Juan
Tolosaldea
Zarautz
Zumaia
B Taldea
Mecos
Rianxo
Cabo da Cruz-Rianxeira-Boiro
Cesantes
Castropol
Deustu
Hernani
Kaiku
Lekittarra
Ondarroa
Sailkatze-estropadetan parte hartuko duten gizonezkoen taldeak:
A Taldea
Bermeo
Ares
Cabo
Getaria
Kaiku
Lekittarra
Ondarroa
Orio
Hondarribia
San Juan
Zierbena
B Taldea
Arkote
Chapela
Hibaika
Lapurdi
Samertolameu
San Pedro
Sotera
Tiran
Zarautz
Zumaia