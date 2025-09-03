Itxi

Arrauna

Arrauna

Arrauna

18. ekitaldia

Emakumezkoen 21 traineru eta Kontxako Banderarako zazpi txartel jokoan, gaurko sailkatze-estropadan

EITB MEDIA

Sailkapen-proba zuzenean jarraitu ahal izango da, ETB1en eta eitb.eus-en, 17:40tik aurrera.

  • Arraun Lagunak, iazko Kontxako Bandera irabazi ostean

    Arraun Lagunak, iazko Kontxako Bandera irabazi ostean. EITB Media

Albisteak (1)

Bideoak (1)

Emakumezkoen 21 traineruk hartuko dute parte gaur, asteazkena, hilaren 3an, jokatuko den Donostiako Banderarako sailkatzeko estropadan.

Sailkapen-estropada, 17:40an, eta ondorengo jardunaldiak zuzenean izango dira ikusgai ETB1en eta eitb.eus-en. Erlojupekoa eginda jokatuko dituzte, 18:00etan hasita, eta traineru guztiek bukatutakoan jakingo dugu nortzuk sailkatu diren Kontxako estropadarako. 1,5 milia egin beharko dituzte, ziaboga bakarra eginda.

Emaitza horiek ez dute behin betiko sailkapenerako balio. Izan ere, bi jardunaldi nagusietako denborak baliatuko dituzte, Arraun Lagunak egungo txapeldunen lekukoa nork hartuko duten argitzeko.

Irailaren 7an eta 14an jokatuko dute Kontxako Banderaren lehia. Emakumezkoen kategorian, 11:00etan ekingo diote lanari bi egunetan.

Emakumezkoen sailkapen proban, abuztuaren 29an, berriz, hauek arituko dira:

A Taldea

Astillero

Chapela

Hibaika 

Hondarribia 

Donostiarra

Orio

Tiran

San Juan 

Tolosaldea

Zarautz

Zumaia

B Taldea

Mecos

Rianxo

Cabo da Cruz-Rianxeira-Boiro

Cesantes

Castropol

Deustu

Hernani

Kaiku

Lekittarra

Ondarroa

OHARRA: Arraun Lagunak (ondoen sailkatutako etxeko taldea) dagoeneko sailkatuta dago emakumezkoetan.

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#