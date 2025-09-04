Arrauna
130. edizioa
Gizonezkoen 21 traineru, gaur, Kontxako estropadan jokatzeko txartelaren bila
EITB MEDIA
Sailkapen proba zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en eta eitb.eus-en, 17:40tik aurrera.
-
Kontxako estropadaren 2024ko artxiboko irudia. EFE
Gizonezkoen 21 traineruk hartuko dute parte gaur, irailak 4, osteguna, jokatuko den Donostiako Banderarako sailkatzeko estropadan.
Sailkapen estropada eta hurrengo jardunaldiak zuzenean izango dira ikusgai ETB1en eta eitb.eus-en, 17:40ean. Erlojupekoa eginda jokatuko dituzte, 18:00etan hasita, eta traineru guztiek bukatutakoan jakingo dugu nortzuk sailkatu diren Kontxako estropadarako. Parte-hartzaileek hiru milia egin beharko dituzte, eta ziaboga bakarra.
Emaitzak ez du behin betiko sailkapenerako balio. Izan ere, bi jardunaldi nagusietako denborak baliatuko dituzte Urdaibai egungo txapeldunaren lekukoa nork hartuko duen argitzeko.
Irailaren 7an eta 14an jokatuko dute Kontxako Banderaren lehia. Emakumezkoen kategorian, 11:00etan ekingo diote lanari bi egunetan; gizonezkoenean, ordea, 12:00etan.
Gizonezkoen sailkapen proban, irailaren 4an, talde hauek arituko dira:
A Taldea
Bermeo
Ares
Cabo
Getaria
Kaiku
Lekittarra
Ondarroa
Orio
Hondarribia
San Juan
Zierbena
B Taldea
Arkote
Chapela
Hibaika
Lapurdi
Samertolameu
San Pedro
Sotera
Tiran
Zarautz
Zumaia
OHARRA: Donostiarra (Eusko Label ligan ondoen sailkatuta dagoen etxeko taldea) dagoeneko sailkatuta dago, araudian hala jasotzen baita.